La dolcezza non conosce confini: al via le consegne ecologiche della storica Pasticceria Romolo

La dolcezza non ha confini e non va in vacanza: la storica Pasticceria Romolo di Salerno, tappa obbligata per i golosi, infatti, offre un servizio di consegna ecologico con Salerno Bike Messengers per la città e anche in barca, con consegne speciali al Porto di Salerno e Marina d'Arechi.

Non resta che scegliere cosa degustare: il "dove" non rappresenterà certo un problema. Tanta curiosità tra salernitani e turisti.