Nuovi allori per Corner Pizza: certificato di eccellenza TripAdvisor per la bottega del gusto di Lardieri

Nuovi allori per Corner Pizza: il noto laboratorio artigianale del gusto di via De Crescenzo, a Torrione, infatti, ha ricevuto il certificato di eccellenza di TripAdivisor per il 2018.

Nell'accogliente locale che somiglia ad un salotto culturale del gusto, dunque, il tenace Donato Lardieri continua a conquistare i palati e i consensi dei buongustai, deliziando tutti con le sue squisite pizze preparate con i grani antichi e a lentissima lievitazione.