Bontà, genuinità e freschezza: le specialità di Corner Pizza spopolano anche d'estate

Non solo buone, ma anche fresche: le specialità di Donato Lardieri e del suo staff non smettono mai di sorprendere e coccolare i palati degli amanti del gusto. Da Corner Pizza, in via De Crescenzo, a Torrione, infatti, anche in estate stanno spopolando le delizie artigianali, preparate con i grani antichi e con una lievitazione lentissima, per soddisfare anche i clienti più esigenti.

Le pizze

In particolare, le melanzane, la mozzarella, i pomodorini e i fiori di zucca, hanno dato vita ad una pizza originale e squisita che ha conquistato già molti buongustai. Tanti e variabili, i gusti delle pizze di Corner, bottega artigianale in cui l'eccellenza, la tradizione e l'innovazione si fondono, per dar vita a sapori più unici che rari, nel segno della freschezza e della genuinità, in un clima culturale e sociale gradevole, che ben si sposa con le prelibate degustazioni servite. Da provare.