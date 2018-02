Novità a "Il giardino dei golosi": arriva il cornetto alla canapa

Appena sfornato e già apprezzato, il cornetto di canapa, presso Il Giardino dei Golosi. Buono anche da assaggiare senza farcitura, per assaporare appieno le varie aromaticità del prodotto. Perfetto da provare anche arricchito con una crema spalmabile alle nocciole.

Curiosità

Tanta curiosità, dunque, per la squisita novità preparata presso il noto laboratorio salernitano sito in via Nizza, presente nella Guida delle pasticcerie d'eccellenza 2018 del Gambero Rosso e capitanato da Valerio Iannelli, maestro pasticciere che ha frequentato la scuola di alta cucina del maestro Gualtiero Marchesi. Da non perdere.