PerCorso di cucina naturale a La Casina Vegan, tra lezioni e degustazioni

Al via i corsi di cucina ne la Casina Vegan di via Casa Stanzione, in zona Sant'Eustachio, a Salerno. Venerdì 22 marzo, si terrà la prima lezione del PerCorso di cucina naturale e vegana durante la quale la chef Cristina De Vita rivelerà tutti i segreti dei legumi e delle verdure di stagione. "Impareremo come cucinare al meglio questi meravigliosi ingredienti, dall'antipasto al dolce e come accompagnarli per una cucina sana, gustosa, etica e senza sprechi. - ha annunciato il club enogastronomico- Le lezioni prevedono la partecipazione della dottoressa Rita Di Giacomo, farmacista e biologa nutrizionista, che illustrerà gli aspetti scientifici e medici sull'argomento".

Il corso avrà carattere teorico/pratico e alla fine di ogni lezione, si degusterà assieme il cibo preparato. L'intero percorso comprende nove lezioni indipendenti l'una dall'altra che possono essere frequentate singolarmente. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni: 340/2486196