Arrivano i corsi per pizzaiolo del Trianon in collaborazione con l’associazione Arti e Mestieri

Anche la storica Pizzeria Trianon partecipa con i suoi corsi alle attività dell’associazione Arti e Mestieri. Scopo dell’associazione, nata da un’idea di Rosario Bianco, patron di Rogiosi Editore, del magistrato Catello Maresca, e di Danilo Iervolino è tramandare gli antichi mestieri della tradizione partenopea e formare al lavoro i ragazzi, in particolare quelli provenienti da famiglie in condizioni di disagio socio-economico.

Tra i corsi spicca quello per pizzaioli, che vedrà tra i “docenti” anche i titolari della storica pizzeria Trianon, Angelo Greco e Giuseppe Furfaro: “Siamo molto contenti di questa collaborazione, -affermano - perché da sempre cerchiamo di offrire strade alternative ai giovani del nostro territorio, cercando così di sottrarli alle negative tentazioni della strada. Augurandoci che il nostro contributo unito a quello dell’associazione sia da stimolo per tutti i ragazzi che decidano di imparare questo antico e prestigioso mestiere che da 95 anni portiamo avanti con passione e dedizione”. I corsi si terranno nella sede storica del Trianon in via Pietro Colletta a Napoli, lì dove quasi cento anni fa è nata una delle pizze napoletane più famose del mondo.