Farciti e gustosi: i crocchè di "Comm'accetta" conquistano tutti, arriva anche il “crock & roll”

Non certo adatto a chi segue diete, ma assolutamente ideale per chi è in cerca di bontà tutte da gustare, nel segno della qualità e dell'eccellenza dei prodotti. Comm'accetta irish pub, a Torrione, ha conquistato tutti gli amanti della tavola con i suoi crocchettoni farciti: con broccoli e salsiccia, con polpo, con mortadella e crema di pistacchio e tanti altri gusti a cui è davvero impossibile resistere.

La novità

Tra le squisite novità del pub, il “crock & roll”: soffice crocchettone che avvolge un panino, in questo caso ripieno di salsiccia e broccoli scoppiettati. Un trionfo di sapore: acquolina in bocca per tutti.

Gallery