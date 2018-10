Tempo di castagne, tutti pazzi per la crostata di Romolo

Flagrante, gustosa e delicata: ritorna la crostata di castagne di Romolo, per far leccare i baffi ai salernitani. Preparata con cioccolato rigorosamente artigianale, senza conservanti e coloranti e con castagne di prima qualità, la delizia preparata da Remo Mazza rappresenta una golosità imperdibile per tutti gli amanti del gusto.

Come sempre, dunque, la storica pasticceria di Corso Garibaldi, in questi giorni verrà presa d'assalto da salernitani e visitatori.