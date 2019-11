Aria di Natale: degustazione di panettoni alla pasticceria "Le Rose" di Salerno

Buone notizie per gli amanti del gusto: domenica 24 novembre, dalle ore 9 alle 14, la pasticceria Le Rose di via Orofino, a Salerno, dà il via alla sua produzione di panettoni artigianali.

"Per premiare la nostra affezionatissima clientela vogliamo proporvi in assaggio un nuovo gusto di panettone: Fichi e cioccolato", annunciano i titolari della pasticceria che, dunque, domenica mattina, offriranno lo squisito dolce a grandi e piccini.