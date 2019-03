Consegne a domicilio: Deliveroo arriva a Salerno

Deliveroo, la comagnia di consegne britannica, amplia il suo servizio in Italia rendendosi protagonista in 30 nuove città, tra le quali Salerno, arrivando, quindi, ad essere presente in ben 69 città italiane. La compagnia ha previsto nuova occupazione per 220 riders ed accordi con circa 200 ristoranti.

Il commento

"Siamo orgogliosi ed entusiasti di essere arrivati in nuove città che offrono un'ampia e variegata offerta gastronomica - ha commentato Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italia - Non vediamo l'ora di collaborare con i nostri nuovi ristoranti partner per consentire loro di raggiungere nuovi clienti e far crescere il loro business". Il servizo di Deliveroo verrà ampliato in 20 centri tra Brianza e hinterland milanese, di cui i principali sono Rho, Gallarate, Saronno e Legnano, con 100 ristoranti; nel Lazio a Viterbo e Latina, con 10 ristoranti partner per ciascuna città, e in Toscana dove il servizio raggiunge Livorno, con 15 ristoranti, e Prato con 10. Infine la piattaforma dell'online food arrivera' anche a Vicenza, la Spezia, Salerno, Reggio Calabria, Taranto e Sassari.