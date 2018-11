Dove mangiare dolci di notte, a Salerno: mini-mappa del gusto per i golosi

La notte è calata e un languorino si inizia a sentire, prepotentemente, con una crescente voglia di qualcosa di buono e dolce da degustare: a chi non è mai capitata questa sensazione? Fortunatamente, Salerno è a misura di golosi notturni: non mancano, infatti, in città, pasticcerie e locali che lavorano al chiarore di luna.

Per iniziare, c'è la storica cornetteria di Mercatello che sforna a tutte le ore le sue delizie: al cioccolato, alla frutta e con numerosi altri gusti, i dolci rappresentano un riferimento per la zona orientale e non solo. Inoltre, in via San Leonardo, presso la traversa Migliaro, in molti non resistono alle leccornie della Lucky Brothers srl, laboratorio di pasticceria che apre i battenti solo dopo le 22. Da provare, anche la vasta scelta di prodotti di pasticceria italo-greca e yogurt presso Sui Generis, in via Posidonia. E poi, a Torrione, c'è la apprezzatissima Zeppola Dorata, farcita con creme diverse a seconda dei gusti. Non resta che l'imbarazzo della scelta.