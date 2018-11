Dolci tradizionali ed eccellenze campane: il Natale è arrivato a "Il Giardino dei Golosi"

Il giardino dei Golosi di via Nizza si prepara a coccolare i palati dei buongustai. Come annuncia il titolare, il maestro pasticciere Valerio Iannelli, infatti, sono pronti per essere assaggiati struffoli, calzoncelli di castagne e scauratelle cilentane, rigorosamente artigianali e accompagnate da una selezione unica di prosecchi, moscati, e bollicine campane.

Per chi è in cerca di regali, inoltre, sarà possibile comporre ceste natalizie artigianali con prodotti del territorio, quali miele, nocciolate, confetture e tante altre eccellenze. Da provare.



