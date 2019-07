Fresche e squisite novità presso la storica pasticceria Romolo: l'estate dei golosi è a Salerno

Non solo gelati: in estate, Salerno si trasforma in un vero e proprio paradiso dei golosi. In particolare, la storica pasticceria Romolo di Corso Garibaldi continua a deliziare i palati di grandi e piccini con gustose novità, come il nuovo freschissimo dolce preparato con crema di limone, mousse alla pesca e mandorle e biscotto friabile di mandorle e nocciole. Graziosissima anche nella forma e nei decori, la nuova delizia firmata Remo Mazza che è decisamente da provare.

La curiosità

Squisite, poi, le crostate con la frutta di stagione e i liquori da sorseggiare, frutto delle eccellenze del territorio. Insomma, l'estate non sembra la stagione ideale per iniziare la dieta, in città.

