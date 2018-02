Cioccolato e tanto amore: le dolcezze di Romolo conquistano tutti per San Valentino

Cioccolato, creatività e tanto amore: questa la ricetta vincente delle golose specialità pensate dalla pasticceria Romolo di Corso Garibaldi, in occasione del San Valentino. Lungo, l'elenco delle dolcezze artigianali preparate con prodotti di eccellenza e caratterizzate da decorazioni davvero sorprendenti.

Le specialità

Notevole successo, in particolare, per i tortini a forma di cuore, per la torta con le fragoline, i macarons rossi, i biscotti e le torte con dediche personalizzate per tutti gli innamorati. Cioccolato e fragole, principalmente, gli ingredienti per preparare le delizie a tema, ma sono davvero tante le varianti che faranno sorridere e leccare i baffi alle coppie. Non a caso, numerose, le persone che stanno scegliendo la storica pasticceria salernitana per coccolare il palato del partner nel giorno più romantico dell'anno. Curiosità.