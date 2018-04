I grandi chef consigliano due nuovi ristoranti salernitani: ecco quali sono

E’ partita oggi la prima edizione di TheFork Restaurants Awards - New Openings, dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni dei ristoranti più apprezzati dai Top Chef italiani. Il progetto è concepito e curato da TheFork, tra le app leader nella prenotazione online dei ristoranti, e Identità Golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore. Autorevolezza, qualità e innovazione: queste le caratteristiche di una iniziativa dai tratti originali e inediti nel contesto italiano.

I dettagli

L’obiettivo è delineare un orizzonte nuovo nel panorama della cucina d’autore, che identifichi quali siano le migliori e più convincenti nuove aperture o nuove gestioni con il contributo autorevole di 70 fra i più affermati protagonisti della ristorazione italiana. Già da oggi, sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti selezionati dai Top Chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria preferenza indicando le nuove aperture e gestioni nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2018. Non una competizione, dunque, ma un’iniziativa che valorizza la dinamicità della ristorazione italiana e che ha dato origine alla prima “Top List” TheFork Restaurants Awards. Ognuno rivela una storia che merita di essere raccontata e, soprattutto, rappresenta un’esperienza gastronomica d’eccellenza. Da oggi e fino al 5 maggio 2018, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa la propria insegna preferita che, oltre all’endorsement della giuria tecnica, otterrà così anche quello del pubblico. Il 28 maggio 2018 saranno annunciate le insegne più votate in assoluto. Saranno considerati validi i voti di coloro che hanno effettuato una prenotazione attraverso TheFork nel periodo 1 maggio 2017 - 1 maggio 2018. Ogni utente può votare una sola volta: in caso di votazioni multiple, l'ultima votazione effettuata con lo stesso indirizzo email sarà considerata valida.

I salernitani

Tra le 70 nuove aperture e gestioni di ristoranti da provare suggerite dai grandi chef ve ne sono due della provincia di Salerno: il ristorante “Sensi” di Amalfi e il ristorante “Casa Rispoli” di Cava de’ Tirreni. Ma ecco le motivazioni. Il ristorante “Sensi” – si legge – “offre una ristorazione gourmet unica e ricercata. L'Executive Chef Alessandro Tormolino, nonostante la giovane età, vanta una lunga esperienza presso chef stellati e si propone al pubblico che ricerca la tradizione, ma al tempo stesso vuole sperimentare creatività e armonia degli ingredienti, senza tralasciare il legame profondo col territorio. La struttura si trova in un antico palazzo nobiliare al centro di Amalfi e ospita i suoi clienti sulla meravigliosa e suggestiva terrazza affacciata sul mare”. Segnalato da Ernesto Iaccarino: “Alessandro Tormolino è un giovane campano di talento, che ha girato le grandi cucine italiane: ora ha deciso di tornare a casa a interpretare i migliori prodotti della sua regione con una visione contemporanea”. Il ristorante “Casa Rispoli", invece, “nasce nel 2011 dalla volontà di Alessandro, Marco e Vincenzo, fratelli e cugini Rispoli, figli d’arte: alle spalle hanno la supervisione dei genitori Francesco e Lucio Rispoli, che rispettivamente hanno gestito per anni i rinomati ristoranti “Il Giardino” e “Il Giardino 2″ sempre a Cava dei Tirreni. La novità in cucina è Gioacchino Attianese, classe 1985, ha lavorato in cucine importanti come Palazzo Sasso a Ravello ai tempi di Pino Lavarra, al Terme Manzi con Nino Di Costanzo, al Quattro Passi di Nerano, al Park Hyatt di Milano con Andrea Aprea e al Capo La Gala di Vico Equense”. Segnalato da Giuseppe Iannotti: “Gioacchino Attianese prende in mano la cucina dei fratelli Alessandro e Vincenzo Rispoli in una sfida, ossia quella di offrire a quel determinato segmento di mercato una cucina di tradizione moderna”.