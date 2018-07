Riapre i battenti l'Easy Riders di via Roma: curiosità

Ha riaperto i battenti, lo storico Easy Riders di via Roma. Dopo l'amarezza dei salernitani per la recente chiusura del locale che ha rappresentato un riferimento per diverse generazioni di giovani, dunque, ora sui social si susseguono fiumi di auguri e di bocca al lupo per la lieta notizia.

Nuova la gestione: da ieri, 26 luglio, dunque, è nuovamente possibile degustare e sorseggiare le specialità dell'amato pub. Curiosità.