Cinque posti dove mangiare il miglior Sushi a Salerno: ecco la guida

A Salerno è sempre più Sushi-mania. Fanno selezione i clienti, le proprie esperienze nel percorso del gusto e il passaparola. La qualità è molto alta e ci sono svariati ristoranti che spopolano tra gli appassionati di cucina orientale. A via Roma, ad esempio, è sempre molto frequentato il ristorante Himiko. Propone sashimi mix con butterfish, tonno, salmone e spigola, hosomaki, Hot Roll. I salernitani lo prediligono non solo di sera, per una cena tra amici, ma anche a pranzo con la formula all you can eat, molto gettonata. C'è anche il cartoncino per indicare se si è pronti per ordinare un’altra portata.

Altre soluzioni

I salernitani apprezzano molto anche il Sushi del Me Geisha, ubicato in via Roma. Il locale, a differenza del precedente, non applica la formaula all you can eat ma quella box, cioè un insieme di quattro portate che è possibile selezionare. A giudicare dalla clientela presente all'interno del ristorante nelle ore di punta, si tratta di una delle location più gettonate. Si fa apprezzare - spiegano i clienti - non solo per la freschezza dei prodotti ma anche per l'utilizzo bilanciato delle spezie. Nella zona orientale della città, in viale Antonio Bandiera, nei pressi dello stadio Arechi, è situato Origami. Viene scelto da molti clienti anche per la cena che precede o che fa seguito alla visione del film, nelle vicine sale cinematografiche. C'è chi sceglie il riso saltato e il salmone scottato, edamame, uramaki. Da segnalare anche Kikko Sushi e Kikko Kaiten Sushi.

In provincia

A Cava de' Tirreni, da segnalare Sohosushi, in via Bliblioteca Avallone, e Manko Sushi Restaurant, in Corso Principe Amedeo.