Rinasce "El Bodeguero Medieval Tavern": novità a Lancusi

Un tuffo nel Medioevo, tra specialità dello street food d'eccellenza e atmosfere decisamente suggestive: rinasce "El Bodeguero Medieval Tavern" in Via Generali Nastri Ciro, a Lancusi. Il 7 novembre, alle 21, verrà inaugurato il nuovo caratteristico locale capitanato da Vincenzo Penna.

Ricco e gustoso, il menù proposto, con birre d'eccellenza come la Guinness e la Hobgoblin, vincitrice del premio come migliore Ipa nel mondo. Ampia la selezione di carni, panini ed altre gustose pietanze. Conto alla rovescia per l'inaugurazione.