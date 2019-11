Buffet dolci e salati, servizio catering ed english breakfast: lo storico bar Santa Lucia conquista salernitani e turisti

Catering impeccabili, aperitivi gustosi e, ovviamente, un ottimo caffè: è quanto offre lo storico bar Santa Lucia di via Roma. Punto di riferimento gastronomico per appetitosi buffet e non solo, in occasione di eventi di rilievo, come quello allestito per l'inaugurazione della mostra su Van Gogh presso il complesso di Santa Sofia e per l'esposizione "Punti di vista" presso l'Arco Catalano, il bar Santa Lucia propone piatti di eccellenza, in grado di soddisfare ogni palato.

L'english breakfast

Tra le caratteristiche del bar, l'english breakfast a disposizione di turisti e curiosi, ogni giorno, con la possibilità, dunque, di degustare colazioni salate sin dalle prime ore del mattino. Molto apprezzata, l'iniziativa, da numerosi visitatori stranieri che si lasciano coccolare il palato dai salumi, dai formaggi e dalle altre delizie offerte dal locale. Da provare.

La storia

Il Bar Santa Lucia 1921, ha un lungo passato. Nasce alla fine dell' 800 denominato "Caffè del Leone". Un particolare aneddoto si ripeteva in quegli anni, quando la Salernitana giocava fuori casa, numerosi salernitani non essendo in possesso della TV o radio, si recavano dinanzi al Caffè per sapere i risultati della partita che venivano riprodotti da un vecchio altoparlante collocato all'esterno delle due porte d' ingresso, e quando cadeva la linea addirittura il vecchio proprietario chiamava in Questura per farsi dire il risultato e comunicarlo alla folla in attesa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il locale assunse il nome di "Bar Somma" nome dato dalla omonima famiglia, per poi arrivare ai tempi nostri col nome della nota chiesa del rione "Santa Lucia". Negli anni ha cambiato diversi proprietari, la caratteristica particolare è la conduzione sempre familiare: attualmente la gestione è della famiglia Russo.





Gallery