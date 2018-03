Festa del Papà, ecco dove si può degustare la “PizZeppola” a Salerno

Le zeppole di San Giuseppe rappresentano un dolce tipico della tradizione campana, le cui radici risalgono ai tempi dell’antica Roma per celebrare i Liberalia, ma anche per sancire la fine dell'inverno. Una rivisitazione di questo dolce caratteristico del giorno della Festa del Papà viene proposto, solo per oggi, lunedì 19 marzo, dal Piperita Salerno, ristorante e pizzeria vegetariano e vegano, che ha aperto i battenti lo scorso 10 marzo. Nasce così la “PizZeppola”: impasto alla curcuma, con crema pasticcera senza derivati animali, zucchero di canna e tante amarene. Per assaggiarla c’è tempo fino a stasera, scrivendo un messaggio alla pagina ufficiale del ristorante.