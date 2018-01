Food&drink, sala concerti e studio di registrazione: "Periferica Konnection" apre a Fisciano

E’ tutto pronto a Fisciano per l'apertura di Periferica Konnection, un nuovissimo locale che sarà la base operativa dell'omonima etichetta discografica indipendente. Si tratta di un progetto unico nel sud Italia.

I dettagli

Il locale, che prenderà il posto del 900 di Fisciano (sito in via Roma, 19) si presenta come fortemente innovativo: unirà, infatti, al classico settore food&drink, una sala-concerti, uno studio di registrazione e produzione, due sale-prove, uno store, il giardino. La giornata d'apertura, che si terrà sabato 20 gennaio 2018 con inizio alle 18, si articolerà in unaconferenza stampa di presentazione del progetto, con il taglio del nastro da parte del sindaco Vincenzo Sessa e con gli ideatori del progetto, Francesco Santaniello e Roberto Borzi, per poi concludersi con l’attesissimo opening party in cui sarà protagonista la musica di un’importante line-up: Terraemares, Indubstry e Mama Marjas.