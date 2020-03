Quarantena in compagnia dell'eccellenza "Made in Italy": l'idea di Foodology

La quarantena è un po' meno triste in compagnia dei prodotti enogastronomici d'eccellenza italiani. Con questo spirito ed al fine di rafforzare l'ormai famoso #iorestoacasa, Foodology ha messo in atto una singolare operazione volta ad allentare i malumori, la nostalgia e le mancanze a cui noi tutti ci stiamo tristemente abituando.

Il progetto

Foodology per il Made in Italy, questo il nome del progetto, vede la collaborazione di Chef, Sommelier, professionisti del settore turistico e sigle cittadine unite per il Made in Italy, rivolgendosi direttamente alla città di Salerno ed ai suoi abitanti.

Da domani saranno acquistabili dei veri e propri Kit di degustazione con lo scopo di far riscoprire ed appassionare i nostri cittadini durante questo lungo ed inaspettato periodo di quarantena. Inoltre, per chi volesse mettersi alla prova o semplicemente saperne di più, abbiamo programmato una fitta serie di appuntamenti e momenti di condivisione attraverso le nostre reti social, con l'augurio che da questo momento di clausura si possa riscoprire con maggior vigore l'eccellenza Made in Italy.

Il servizio di consegna sarà garantito in giornata ed è completamente gratuito per i cittadini di Salerno città.

L'annuncio

"Parte Foodology per il Made In Italy, un servizio che vi permetterà di conoscere ed acquistare le migliori produzioni nazionali non presenti negli attuali marketplace - spiegano dall'organizzazione - Un Made in Italy reale, rappresentato da coloro che anche in questo difficile momento si stanno prodigando affinchè la loro eccellenza non venga spazzata via insieme al virus. Inoltre, daremo la possibilità ai nostri utenti di conoscere virtualmente i Produttori ed i Professionisti che hanno reso grande l'Italia dell'enogastronomia e della dieta mediterranea, attraverso un calendario di interviste e momenti di condivisione in cui vogliamo riscoprire insieme a voi perchè siamo tanto fortunati (ed invidiati) ad essere Italiani".

Per informazioni e per conoscere il progetto>>>366 532 4188 o info@foodology-italia.com