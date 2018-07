Fruit & Veg innovation, i nuovi stili alimentari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La fiera italiana dell’ortofrutta, Fruit & Veg innovation, e l’evento internazionale del food&beverage, TuttoFood, costituiscono una manifestazione unica per tutta la filiera esclusivamente riservata al B2B.

FRUIT & VEG INNOVATION rappresenta un insieme straordinario di sinergie nel grande scenario di TUTTOFOOD - il salone internazionale dell’alimentazione - un ambito in cui confrontarsi e interagire in modo trasversale con diversi altri settori del food (surgelato, dolciario, conserve, sughi e salse, piatti pronti, beverage, ecc.) a cui proporre l’ortofrutta quale componente principale e/o a più alto tasso di salubrità.

Focus della manifestazione sarà il prodotto con le sue innovazioni varietali e di fruizione, in un contesto volto a enfatizzare il passaggio dell’ortofrutta da prodotto agricolo a specialità alimentare. Una vera e propria evoluzione, in grado di incontrare nuovi stili alimentari, creare nuove tendenze di consumo e dare valore aggiunto a produttori e distributori.

Un contenitore unico in grado di rappresentare tutta la filiera dell’ortofrutta italiana, dal produttore al distributore finale, passando dai prodotti agli imballaggi alla logistica ai servizi; una grande occasione per confrontarsi con l’innovazione.

Un palcoscenico internazionale per lo sviluppo del business con oltre 100.000 potenziali partner commerciali attesi in fiera, dei quali 30.000 esteri, grazie alla promozione congiunta con TUTTOFOOD e all’attività capillare della rete internazionale, ramificata in oltre 50 Paesi. Visitatori qualificati e buyers selezionati che offrono elevate opportunità di poter sviluppare nuovi contatti di valore.