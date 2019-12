Il Gambero Rosso e il Golosario d'Italia plaudono a "Il Giardino dei Golosi"

Selezionato per il terzo anno da Il Gambero Rosso e per il secondo anno, dal Golosario d'Italia. Grandi soddisfazioni per Il Giardino dei Golosi di via Nizza, il laboratorio d'alta pasticceria. Nuovi importanti riconoscimenti, dunque, per il maestro pasticciere Valerio Iannelli e il suo staff.

La curiosità

E notevoli soddisfazioni sta portando anche lo speciale panettone rosa che, reduce dal successo di Natale, sarà riproposto per la vigilia di Capodanno, sempre in edizione limitata. Preparato con cioccolato ruby, fave di tonka e frutti di bosco semicanditi, il raffinato panettone di Iannelli ha già entusiasmato innumerevoli palati. Tanta curiosità.