Yogurt, frozen yogurt, gelati e ghiaccioli su stecco artigianali: le novità de "Il Giardino dei Golosi"

Dolci e fresche novità, presso il Giardino dei Golosi di via Nizza che, quest'anno, ha anche avuto il certificato di eccellenza da TrisAdvisor. Il laboratorio di alta pasticceria capitanato dal maestro Valerio Iannelli, dunque, propone diverse novità per l'estate.

Le novità

In particolare, a deliziare il palato di grandi e piccini, lo yogurt cremoso in coppetta e Frozen Yogurt, nonchè gli squisiti gelati su stecco artigianali ed i ghiaccioli con polpa di frutta. Come sempre, gli ingredienti eccellenti e la preparazione artigianale caratterizzano le bontà offerte: da assaggiare.





