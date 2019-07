Freschi e genuini: ecco i gelati più buoni a Salerno, la mappa del gusto

Chi, in estate, non ha voglia di gelati? La risposta, probabilmente, è scontata. Grandi e piccini, infatti, con la bella stagione, non resistono alle bontà fresche che il nostro territorio offre. Non mancano, maestri gelatieri di tutto rispetto nel salernitano, in grado di soddisfare anche i palati più esigenti.

La mappa del gusto

Elencarli tutti, sarebbe impossibile. Ci limitiamo, quindi, a citare alcune tappe del gusto che vale la pena considerare. Per iniziare, irresistibile, la nocciotella e gli altri numerosi gusti della storica gelateria Nettuno, sita sul lungomare e a Torrione, dove addentare una brioche ripiena equivale a concedersi una coccola al palato all'insegna della bontà. Non smette mai di sorprendere, poi, la gelateria Punto Freddo di via Roma, con squisiti sapori caratterizzati dall'innovazione e dalla tradizione, come il recente "American Cookies". Intanto, da provare anche i coni o le coppe di Green, sul Corso Vittorio Emanuele, dove attualmente il maestro gelatiere Angelo Napoli sta fornendo la sua consulenza. Speciali, poi, la nocciola del bar Cioffi di Filetta o le delicate granite di Giallo Limone, a Salerno, dove spicca per originalità e varietà anche Mr Whippy in piazza Portanova. Deliziosi, a seguire, i gelati a La Torretta di Cava che ha appena lanciato il cioccolato biondo (aromatizzato alla liquirizia, con composta di Pere Abate profumate all'anice stellato e biscotto, senza uova, alla mandorla e ricomposto con lo stesso cioccolato), e le specialità del gelato artigianale di Di Dato, ad Angri, in grado di conquistare tutti i golosi. Non resta che leccarsi i baffi.