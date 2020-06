L'estate è arrivata: tutti a rinfrescarsi con il gelato, la mappa del gusto a Salerno

Il caldo inizia a farsi sentire: cosa c'è di meglio di un fresco gelato artigianale made in Salerno? Innumerevoli, i maestri gelatieri che stanno deliziando i palati dei golosi in questi giorni. Tra le specialità preferite, magari in una soffice brioche, sicuramente la nocciotella dello storico bar Nettuno che, anche quest'anno, ha lanciato tante novità. Deliziosi anche i gusti preparati da Giallo Limone, come la invitante cassata siciliana, in via Papio, e sempre in zona Vestuti, a proporre per il primo anno i gelati artigianali anche il Bidibar di via Memoli.

La mappa

Intanto, stanno letteralmente facendo impazzire gli amanti del gusto, i gelati artigianali della pasticceria Romolo, preparati da Remo Mazza nel rispetto della stagionalità degli ingredienti e seguendo le ricette di una volta, nel segno della genuinità e della tradizione. Sta spopolando, in particolare, il gusto fragola e pistacchio, ma tantissime risultano anche le creme. Squisite, poi, le prelibatezze della storica gelateria Cioffi ora approdata anche in piazza Mazzini, a Salerno, e di Punto Freddo in via Roma, dove, tra i tanti gusti, la "sbriciolona" e i "sette veli" stanno conquistando grandi e piccini. E, ancora, de "il bar delle Sirene" di Mercatello con i suoi inconfondibili sorbetti e yogurt di produzione propria. Lungo, l'elenco dei bar e delle gelaterie artigianali che stanno facendo leccare i baffi a salernitani e turisti. Non resta che l'imbarazzo della scelta.