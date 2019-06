A stecco, "a tubo" o in vaschetta: freschi e buonissimi i gelati de Il Giardino dei Golosi

L'estate incalza e il caldo si fa decisamente sentire. Così, innumerevoli sono i salernitani che, come snack o anche come pasto, scelgono di degustare un fresco gelato.

I gelati

Tra le tante specialità made in Salerno, meritano menzione il gelato a stecco di ben 12 gusti diversi, nonchè i sorbetti in tubo di circa 10 gusti e il gelato in vaschetta da asporto di 8 gusti, al 100% artigianali del maestro pasticciere Valerio Iannelli de Il Giardino dei Golosi, in via Nizza. Tra le prelibatezze pronte a rinfrescare i palati più golosi, anche il sorprendente frozen yogurt.

La novità

"La grande novità è stata proprio quella del gelato in vaschetta che sta avendo già molto successo, soprattutto per la qualità della materia prima", ha spiegato Iannelli. Non resta che provarli tutti.

Gallery