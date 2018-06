Il nuovo gusto di gelato “Bicocca” arriva in provincia di Salerno

Sa di amarena e timo e si chiama “Bicocca”. È il nuovo gusto di gelato che la “Compagnia Gelatieri – Narratori di Gelato” dedica all’Università di Milano-Bicocca per una ricorrenza speciale: il suo ventesimo compleanno.

La curiosità

Per tutta l’estate 2018 il nuovo gusto Bicocca sarà disponibile nella gelateria Crivella, situata in Lungomare Italia a Sapri, e nella gelateria Di Matteo (Piazza A.Torre - Sant’ Antuono di Torchiara) e in tutte le gelaterie dell’associazione “Compagnia Gelatieri”: da Torino a Trieste, da Bologna al Cilento, sarà possibile assaporare il gelato Bicocca in alcune tra le più importanti città d’arte italiane e località turistiche. L’innovativo gusto, ispirato alle più recenti tendenze in fatto di gelato artigianale, che lo vogliono arricchito di aromi e profumi intensi, sarà disponibile in anteprima per una degustazione gratuita oggi, alle 16, in piazza dell’Ateneo Nuovo (Milano), durante i festeggiamenti per i vent’anni dell’Ateneo.

Era il 10 giugno 1998 quando un decreto ministeriale istituì la “Seconda Università degli Studi di Milano” che, con un successivo decreto, prese il nome di Università degli Studi di Milano-Bicocca. Da allora il Campus è cresciuto velocemente con aule, laboratori, residenze, fondendosi con il quartiere e rendendosi protagonista della trasformazione post-industriale dell’intera zona Bicocca.