Un gelato insieme al proprio amico di zampa? Ora è possibile: arriva il Dog Ice Cream

Chi ha detto che non è possibile gustare un gelato insieme al proprio amico di zampa? La gelateria Vincent di Cava de' Tirreni, infatti, ha proposto una novità assoluta: il Dog Ice Cream.

La curiosità

Frutto di una ricetta studiata per gli amici a 4 zampe, il gelato è privo di lattosio e dolcificato con stevia, risultando, dunque, leggero e digeribile per i cagnolini golosi. Proprietario e Fido, dunque, potranno letteralmente uscire insieme per un buon gelato, presso Vincent di Corso Umberto I.