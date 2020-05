Golosità e ironie: a Castel San Giorgio nasce "O fratacchione"

Ringraziamo Castel San Giorgio e tutti i clienti che anche nei giorni in cui ci è stata imposta la chiusura per il brutto momento attraversato non hanno esitato a dimostrare vicinanza e soprattutto ci hanno incoraggiato a ripartire al più presto.

Mentre per questa grande soddisfazione, ci teniamo a ringraziare due carissimi amici Giovanni De Caro e Daniele Di Leo che hanno contribuito alla creazione di questo dolce. E, perché no, un ringraziamento anche a Vincenzo De Luca ,il nostro Governatore, per averci ispirato.