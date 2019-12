"Giallo Limone" si fa più bello: taglio del nastro per la nuova gelateria di via Papio

Taglio del nastro, per la gioia dei golosi, per "Giallo limone", la nota gelateria di via Papio: a pochi metri di distanza dalla vecchia sede, infatti, il locale ha aperto spazi più ampi per accogliere salernitani e turisti.

Gelati artigianali, granite siciliane di frutta fresca e secca, "brioscia" sicula artigianale, cannoli siciliani riempiti al momento-piccola pasticceria: questo e molto altro delizierà gli amanti del gusto. Tanta curiosità.

Foto di Antonio Capuano

