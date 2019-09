"Giallo Limone" cambia look e raddoppia: buone notizie per i golosi

Si allarga, per la gioia dei golosi, "Giallo limone", la nota gelateria di via Papio: a pochi metri di distanza, infatti, il locale che ha conquisitato i buongustai, cambia look ed apre spazi più ampi, in grado di accogliere tuttu gli amanti delle dolcezze.

Tanta curiosità per la nuova apertura: non resta che preparare i palati alle squisite granite siciliane proposte da Giallo Limone.