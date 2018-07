Agrichef nei Picentini: il progetto fa tappa all'Aperitiglio di Giffoni

Al via, il progetto Agrichef, targato Coldiretti e Camera di Commercio di Salerno, nei Picentini. E' stata la volta di Giffoni Sei Casali nel cuore della produzione della nocciola tonda di Giffoni IGP e dell'olio Colline Salernitane DOP. L'incontro, l'altra sera, si è tenuto presso l'azienda Nobile di Pina Carmando, che, nel borgo antico di Sieti, davanti al laboratorio/punto vendita ha dato vita ad un punto ristoro con cinquanta posti, sotto la frescura del Tiglio secolare che caratterizza la piazzetta circostante, per far gustare a tutti, non a caso, uno squisito "Aperitiglio".

La partecipazione

Nella serata varie aziende hanno proposto le eccellenze dei propri territori. A parte la nocciola tonda, che ha fatto naturalmente da padrona nel menu proposto dalla produttrice, l'olio dop Colline Salernitane di Angelo Petolicchio, la pasta ed il pane con il grano senatore Cappelli dell'azienda "Sapori della mia terra" di Laurino, i formaggi della Società Agricola la Bersagliera di Capaccio, il carciofo bianco di Pertosa e gli oli aromatizzati dell'azienda di Carlo Abbamonte di Caggiano, i vini della Azienda Marino di Agropoli. Tra gli ospiti della serata, anche il sindaco di Giffoni Sei Casali Francesco Munno. Un elogio alla qualità e all'eccellenza del nostro territorio.

