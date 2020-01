Giovedì acustici allo storico bar Santa Lucia: è la volta di "Together Elisa - Elisa e Dintorni"

Torna, il giovedì acustico presso lo storico bar Santa Lucia di via Roma, a Salerno. Tocca, questa volta, a Together Elisa - Elisa e Dintorni, incantare i presenti, con la voce di Emanuela Donadio e la chitarra di Giovanni Marchioretto,

Nell'ambito della rassegna musicale che propone il meglio del cantautorato italiano e internazionale in versione acustica, a cura di One Night Love Affair, dunque, molti i salernitani che, questa sera, potranno recarsi nell'elegante salotto Santa Lucia, degustando una buona pizza e ottimi taglieri, o sorseggiando un drink, per godere di una speciale perfomance musicale. L'ingresso è libero.