Conto alla rovescia per l'inaugurazione di Granammare, dove le pizze gourmet "incarnano" il territorio

Conto alla rovescia, per l'inaugurazione di Granammare, locale sito a pochi passi dal Forte La Carnale, che propone l’innovativo format gastronomico per unire un’intensa esperienza gastronomica – a base di pizza gourmet e fritti d’autore – con l’atmosfera sofisticata e confortevole della cocktaileria.

La particolarità

Squisite, le pizze – preparate con materie prime eccellenti da mani esperte secondo la tradizione campana più antica – in un ambiente dal design ricercato, ispirato a elementi tipici della Costa D’Amalfi, con una vista mozzafiato sul Golfo di Salerno. Perché i maestri pizzaioli di Granammare sanno utilizzare i due grandi forni installati nel locale come strumenti d’arte, per raccontare la nostra terra attraverso un percorso gastronomico unico ed esclusivo che fonde prodotti di terra e di mare, dal pomodoro San Marzano, oro rosso dell’Agro Nocerino Sarnese, alla mozzarella di bufala, uno dei prodotti campani più apprezzati al mondo, all’olio Extra Vergine di Oliva, alimento principe della Dieta Mediterranea.

L'inaugurazione

Granammare racconterà il territorio attraverso le sue eccellenze gastronomiche. Per questo motivo, lo staff seleziona accuratamente i migliori produttori del territorio per garantire una memorabile esperienza di gusto. Non a caso, i nomi dei piatti sono un omaggio al territorio, alla sua storia e alle sue eccellenze turistiche. Il locale verrà inaugurato il 27 agosto alle 20.30: da non perdere.