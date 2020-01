Sta per aprire "Mizzica": degustazioni siciliane nel centro di Salerno

Una vera e propria rosticceria siciliana sta per aprire in pieno centro a Salerno. Sabato prossimo (18 gennaio), infatti, è prevista l’inaugurazione, in Piazza Portanova, di “Mizzica”, una novità per lo street food salernitano.

La curiosità

Uno chef pasticcere rosticcerie di Palermo porterà, anche nella nostra città, tutte le bontà della sua terra, come i famosi “pezzi” di rosticceria, arancini, crocchè, panelle e tanto altro.