Un pezzettino di Irlanda nel cuore della movida: tutti pazzi per il King's Cross Irish Pub

Un pezzettino di Irlanda, nel cuore della movida, tra sapori e colori che coccolano occhi e stomaco: tra i locali più apprezzati, a Salerno, c'è certamente il King's Cross Irish Pub, in via Roma. Unico nelle sue caratteristiche, caldo, accogliente, il locale capitanato dal patron-chef Generoso Russo offre ai buongustai specialità tipiche e birre di alta qualità.

Le specialità

Tra le bontà proposte, anche un tipico piatto messicano, Ultimate Nachos, con cheddar cheese, olive nere, cipolle, jalapeño, e salsa messicana artigianale e poi il famoso pollo al Buffalo Wings, nonchè l'irresistibile “Big Rich Meat” e, ancora, l'agnello brasato spennellato al miele e senape aromatizzato con erbe provenzali e arricchito da fragranti patate al forno. Troppo lungo, l'elenco dei piatti in grado di far leccare i baffi a tutti gli amanti del gusto. Non resta che provarli al King's Cross Irish Pub.

