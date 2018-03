"L'arrosticino" conquista i salernitani, è a Pastena il locale dei sapori abbruzzesi

Un angolo di Abbruzzo è spuntato a Pastena, precisamente in via Mario Avallone, a pochi passi da via Trento. "L'arrosticino": questo l'emblematico nome del locale che offre ai buongustai singolari spiedini di carne di pecora, made in Abbruzzo. Squisite, le tagliate di carne, cotte rigorosamente alla brace, per esaltare il profumo e il sapore dei piatti.

Curiosità

Legati alla tradizione, i contorni, poi, sono frutto della cucina tipica salernitana. Fiori all'occhiello del locale, ad ogni modo, risultano proprio gli arrosticini: la leggenda narra che furono ideati negli anni '30 da due pastori del Voltigno che tagliarono carne di pecora vecchia, difficilmente mangiabile, in piccoli pezzi che sarebbero diventati spiedini, utilizzando un bastoncino di legno di “vingh”, una pianta che cresce spontanea lungo le rive del fiume Pescara, per poi cuocerli alla brace. Non resta che lasciarsi coccolare il palato.