L'Union Européen des Hourmet arriva a Salerno e Avellino

Sei un davvero un buongustaio? Sai apprezzare i piaceri della Cucina di alto livello? Vogliamo metterti alla prova con l’Unione Europea dei Gourmet, la prestigiosa associazione fondata a Torino il 3 Aprile 1997 ed ufficializzata a Vienna il 6 Giugno dello stesso anno, che finalmente arriva anche a Salerno ed Avellino. L’Associazione non ha finalità di lucro e si propone lo scopo di far conoscere ed apprezzare i vini, in modo particolare quelli italiani, le acqueviti, i liquori, gli alcoolici, i superalcoolici, la birra, le bevande in genere la buona tavola. Ma chi è un esperto Gourmet? È una persona dal gusto raffinato che è esperto nel mestiere, nell'arte del cibo e della preparazione e della sua degustazione e sa consigliare dove mangiare in modo saporito e raffinato. Un professionista del gusto e degli accoppiamenti enogastronomici soggetto ad una ferrea etica derivante dal suo “Giuramento” e “Cerimoniale”. Per restare in contatto sulle future iniziative e gli incontri a Salerno ed Avellino potete: • seguire la pagina su Facebook del capitolo locale: http://bit.ly/2XmX3fD • scrivere alla mail: uegsalernoavellino@gmail.com