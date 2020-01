Dalle Filippine a Salerno: i Lego Burger in esclusiva allo Spitfire Aviator Pub

Solo nelle Filippine e a Salerno: i Lego Burger in esclusiva sbarcano allo Spitfire Aviator Pub di via roma. Squisiti, i panini a forma di costruzioni lego, in vari colori, farciti con hamburger di marchigiana autentica Igp.

La specialità

"Il pezzo forte sarà quello ripieno di maccheroni al formaggio americani, hamburger di marchigiana autentica Igp, bacon croccante e parmigiano Dop 24 mesi", ha annunciato l'imprenditore Vincenzo Penna che si prepara, così, a sorprendere e conquistare tutti i buongustai. Da provare.