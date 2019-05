Da San Paolo a Salerno, per apprendere l'arte della pizza nostrana: la curiosità

Da San Paolo, in Brasile, fino in Italia, precisamente a Salerno, per imparare e, quindi, "esportare", l'arte della pizza nostrana. Resterà circa un mese nella nostra città, Paula Coelho titolare de La Gourmande Boulangerie sita presso Rua Barão de Capanema, a San Paolo, che ha scelto Corner Pizza per apprendere i metodi e i segreti della preparazione della specialità campana più amata al mondo.

La curiosità

L'imprenditrice, infatti, amplierà l'offerta del suo locale brasiliano, dove attualmente sforna pane e prodotti da pasticceria, arricchendola con squisite pizze made in Salerno, per la gioia degli innumerevoli italiani residenti a San Paolo.

Il racconto

"Sono tanti gli italiani che mi chiedono di degustare una pizza italiana- racconta alla nostra redazione Paula Coehlo - Così, ho deciso di venire in Italia per imparare la tecnica di preparazione, servendomi di grani antichi e di una lenta lievitazione come mi sta insegnando Donato Lardieri, titolare di Corner Pizza. Poi, farò tappa anche in Sicilia per apprendere i metodi di preparazione del gelato e, quindi, tornerò a La Gourmande Boulangerie, per formare il personale e offrire ai nostri ospiti anche queste specialità italiane". Una nuova grande soddisfazione, dunque, per Corner Pizza di Torrione e per tutta la nostra città: un pezzettino della gastronomia di Salerno, infatti, approderà in Brasile, portando alto il nome della pizza made in Salerno.