Pub, bar e ristoranti si rimettono in moto: la tappa del gusto della Fase 2

Da domani, 4 maggio, riapriranno molte attività nel nostro territorio. In particolare, attivato l'asporto presso il Caffè et Cafè di Corso Garibaldi, da Dolce e Caffè di via Volpe. E, ancora, presso le pizzerie dei fratelli Vincenzo e Aniello Mansi, rispettivamente a Torrione e Pastena. E poi anche la nota trattoria di via degli Orti, Da Sasà.

Le riaperture



Tra i pub, riapre i battenti il Black Roses di via Vinciprova, con il take away e la consegna a domicilio delle sue specialità, tra birre e panini: "Siamo felici che de luca abbia tolto questo freno almeno le nostre attività iniziano a rimettersi in moto per poi affrontare la fase di riapertura prevista a giugno", ha osservato il titolare Vincenzo Penna. Insomma, i salernitani amanti del gusto, reduci dalla quarantena e dalla "dieta forzata", dal 4 maggio potranno "consolare" il loro stomaco.