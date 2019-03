Curiosità, approda sul lungomare la Locanda del Baccalà

Novità, per gli amanti del buon cibo. E' approdata in città, infatti, la locanda del Baccalà, sul lungomare Trieste, a Salerno. Il locale propone piatti unici che hanno come unico denominatore il baccalà, un cibo principe della tradizione campana.

Pesce che può essere interpretato in mille modi diversi, declinato in una serie di ricette inedite e ricche di sapore, tutte da scoprire, il baccalà delizierà i palati di tutti i buongustai. Una locanda da provare.