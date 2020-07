Ecco "Lumasari", la burgheria-wine bar di Torrione Alto amata dagli studenti

Sono quasi otto mesi da quando “Lumasari Cafè&Bistrot” ha aperto i battenti in via Palestro, nel cuore del quartiere Torrione Alto di Salerno.

La location

Nato dalla passione delle sorelle Lucia e Sara D'Amato (nello staff ci sono anche Maria Giovanna e Silvio), è diventato nel corso dei mesi un vero e proprio punto di ritrovo soprattutto per tantissimi studenti che frequentano le scuole della zona (liceo De Sanctis, liceo Severi, istituto nautico Giovanni XXIII ecc…) ma anche per le famiglie e i residenti del rione. Inoltre amano recarsi all’interno del Lumasari i tifosi (soprattutto della Salernitana ma non solo), visto che, nella sala principale, è possibile vedere anche le partite di calcio in un clima confortevole e amicale. La sera vengono organizzati simpatici eventi come, ad esempio, i cocktail party.

La specialità

Il Lumasari è caffetteria, gelateria, ma anche e forse soprattutto burgheria e wine bar. Tra le specialità della casa troviamo l’Hamburger Macina Lumasari da 170 grammi con rucola, mortadella piastrata, pesto home e ciliegine di bufala (nella foto). Un piatto da provare, assolutamente.