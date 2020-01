Mercato di Campagna Amica, tutti a degustare vino e "mallone" a Sant'Apollonia

Continuano, presso il Mercato Campagna Amica di Sant'Apollonia, le iniziative di valorizzazione delle eccellenze gastronomiche locali.

L'appuntamento

Venerdì 10 gennaio, infatti, a partire dalle ore 17, sarà la volta di un piatto povero per eccellenza: il “mallone", pietanza preparata da broccoli e un insieme di erbe selvatiche, passate in padella con patate schiacciate grossolanamente. Il mallone sarà degustato con pane casereccio dell'azienda Candela di Buccino e vino rosso dell'azienda Garofalo dei Picentini. Buone forchette in estasi.