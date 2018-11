Il giovane Marco Miracolo nominato Master Istruttore pizzaiolo

Il premio gli è stato conferito da Pizza News School - la Scuola certificata e accreditata in Europa specializzata in corsi di pizzaiolo e istruttore pizzaiolo - conseguito con il massimo dei voti per Istruttore di Pizza Classica, Pizza Napoletana, Pizza in Pala e Pizza in Teglia