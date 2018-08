Marina d'Arechi: apre i battenti “Amo Food&Drink”, il punto ristoro aperto a tutti

Novità al Marina d'Arechi Port Village: nasce “Amo Food&Drink”, il nuovo punto di ristoro interno, la cui struttura si trova sul pontile dove ancorano i megayacht e, oltre alla sala – totalmente all’aperto – che affaccia sulla banchina di riva – c’è anche un roof terrace, location ideale per eventi. Continua ad arricchirsi l’offerta di nuovi servizi che ha caratterizzato l’estate 2018 con l’apertura dello shopping corner, la realizzazione del punto medico, il servizio MdA Tender per il centro città, oltre alla riapertura del lido Marina Beach, con il suo snak bar in spiaggia, ed al ristorante e bar Sempreinporto.

Le caratteristiche

L’Amo Food&Drink è aperto anche per chi non è un diportista Mda e vuole vivere una parte della propria estate mangiando cucina di mare rivisitata in una cornice decisamente unica, dal panorama mozzafiato. Aperto sette giorni su sette, l’Amo inizia il suo lavoro alle 9 del mattino, sfornando cornetti e dolci al taglio per accompagnare le colazioni dei clienti, fino ad arrivare ai freschi aperitivi e ai pranzi e alle cene rigorosamente composti da una cucina di mare che unisce l’accuratezza della ricerca delle materie prime, la classicità di alcune ricette, ma anche l’estro e l’inventiva dello chef. Dal risotto con ostriche e frutti rossi, passando per la genovese di tonno rosso e cipolla di Tropea, fino ad arrivare al biscotto di pistacchio con mousse di cioccolato bianco e frutti rossi. Il tutto accompagnato da buon vino e birre artigianali. Un'esperienza culinaria e sensoriale da vivere.

