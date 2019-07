Apre i battenti il McDonald’s in via Roma: tutte le novità per grandi e piccini, 45 posti di lavoro

Apre i battenti domani sera il McDonald’s in via Roma, a Salerno, domani 1° agosto alle ore 19. Stamattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, dell’sssessore al Commercio Dario Loffredo e del dottor Luigi Snichelotto, amministratore della società licenziataria per i ristoranti McDonald’s di Salerno e Potenza.

Le caratteristiche

Quarantacinque in tutto, i dipendenti del locale che conta 180 posti a sedere ed è caratterizzato da chioschi con servizio al tavolo. Non solo pranzi e cene, ma anche il McCafè, poi, delizierà i più golosi in uno spazio ideale per la colazione o una pausa. Non manca neppure un’area per le feste di compleanno con tanto di giochi e il servizio di take-away disponibile h24. Entusiasta, tra gli altri, il primo cittadino, Vincenzo Napoli per le opportunità lavorative offerte ai giovani. Cresce la curiosità.