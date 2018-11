Gusto e curiosità, le migliori bracerie salernitane: la mappa

Scottate o ben cotte, alla brace, condite, genuine e gustose: le tagliate di carne sono da sempre ricercate dagli amanti della buona tavola. A Salerno città, numerosi i locali che ne offrono di ottime. Tra questi, la macelleria braceria di Bernardo Donato, in via Martiri Ungheresi. Seguendo le orme del padre Gerardo che, nel 1979, aprì una piccola macelleria nel cuore del centro storico di Salerno, Bernardo ha cercato di aggiungere un pizzico di innovazione, specializzandosi nella cottura delle carni e nei prodotti pronti a cuocere, direttamente dal banco della macelleria alla tavola, per offrire ai clienti solo carni gustose ed eccellenti dal punto di vista nutrizionale.

In molti, hanno espresso apprezzamento, poi, per Grill house di via Papio, a pochi passi da piazza XXIV Maggio, dove è possibile degustare una vasta gamma di piatti, carni pregiate, birre esclusive, con musica dal vivo e visione di eventi sportivi. Ancora, squisite risultano anche le carni dell'Hostaria Botero di Pastena, nonchè quelle di Cico's e del Non ti pago, nella zona orientale. Certamente, l'elenco del gusto è lungo: non resta che l'imbarazzo della scelta.